В Челябинске прогнозируют неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия

Отдельным предприятиям региона объявлено предупреждение

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Синоптики в Челябинской области прогнозируют с вечера вторника до вечера четверга слабый ветер неблагоприятных направлений в пяти городах региона, включая Челябинск. Это будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, говорится в сообщении, опубликованном Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 19:00 (17:00 мск) 13 июня до 19:00 (17:00 мск) 15 июня в Челябинске, Коркино, Сатке, Златоусте, Карабаше в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - сказано в сообщении.

Уточняется, что отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение.

В пресс-службе областного министерства экологии сообщили журналистам, что министерством ведется круглосуточная работа по мониторингу качества атмосферного воздуха. Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью предприятий.

Согласно требованиям законодательства, предприятия должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.