УПЦ оспорит решение суда о запрете на пользование храмами Киево-Печерской лавры

Адвокат Никита Чекман отметил, что суд отклонил прошение УПЦ отложить заседание в связи с тем, что представители церкви не могли на нем присутствовать из-за участия в других процессуальных действиях

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) подаст апелляцию на решение суда, отклонившего ее иск против государственного заповедника "Киево-Печерская лавра", который не разрешает УПЦ использовать для богослужений храмы, расположенные на территории музея. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, отстаивающий в судах интересы УПЦ и мужского монастыря Киево-Печерской лавры.

Адвокат написал в своем Telegram-канале, что 13 июня в Хозяйственном суде Киева состоялось заседание по иску монастыря к заповеднику об устранении препятствий в пользовании Успенским собором и Трапезной церковью с Трапезной палатой, которые находятся на территории музея-заповедника. "По результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении иска, то есть отрицал право монастыря пользоваться храмами для совершения богослужений", - сообщил Чекман. "Сторона истца после получения полного текста обязательно будет подавать апелляционную жалобу на решение суда с целью достижения справедливости и восстановления нарушенных прав прихожан Украинской православной церкви", - заявил адвокат.

Чекман отметил, что суд отклонил прошение УПЦ отложить заседание в связи с тем, что представители церкви не могли на нем присутствовать из-за участия в других процессуальных действиях. "Это демонстрирует проявление административного давления на суд в контексте сообщений министра культуры и информационной политики Украины [Александра Ткаченко] относительно ожиданий властей принятия судами решений по поводу возвращения лавры государству", - заявил Чекман. Он заверил, что монастырь будет использовать все имеющиеся правовые возможности для дальнейшей защиты своих прав.

Ранее министр культуры Украины Ткаченко сообщил, что суд отклонил иск УПЦ к музею-заповеднику "Киево-Печерская лавра" об устранении препятствий монахам для совершения богослужений.