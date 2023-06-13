РПЦ готова оказать экспертную помощь кинотеатрам для защиты традиционных ценностей

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что онлайн-кинотеатры должны "оперативно перестроиться таким образом, чтобы более не быть средством для пропаганды антиценностей"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Русская православная церковь готова оказывать экспертную помощь кинотеатрам, чтобы они не стали средством для пропаганды антиценностей. Об этом во вторник сообщил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Отечественные онлайн-кинотеатры должны оперативно перестроиться таким образом, чтобы более не быть средством для пропаганды антиценностей. Заменить представление о традиционной семье на гендерный конструкт - значит уничтожить народ, общество и государство. <...> Если кинотеатрам нужна экспертная помощь, то церковь может ее оказать", - написал он в своем Telegram-канале.

Кипшидзе отметил, что не только правоохранители, но и общество должны добиваться "всеобъемлющего исполнения" нормативно-правовых актов, которые направлены на защиту традиционных ценностей.

Ранее сообщалось, что суд в Москве 29 июня рассмотрит вопрос о приостановке деятельности онлайн-кинотеатра Start из-за дела о пропаганде ЛГБТ. Аналогичный протокол составлен и на другой онлайн-кинотеатр Premier. Судебное заседание назначено на 11:00 мск 21 июня в Мещанском суде Москвы.