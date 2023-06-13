В России установят надзор за освободившимися криминальными авторитетами

Соответствующий законопроект подписал президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении обязательного административного надзора за освободившимися из мест лишения свободы криминальными авторитетами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятый закон дополняет перечень категорий граждан, в отношении которых устанавливается административный надзор (освобожденные из мест лишения свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, умышленных преступлений в отношении несовершеннолетних и других), пунктом о лицах, осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии и освобожденных из мест лишения свободы.

Как отмечали авторы инициативы, новые нормы будут способствовать повышению эффективности мер по защите основ конституционного строя, обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан РФ.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.