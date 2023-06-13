В России расширили список экстремистских материалов, за которые грозит штраф

В него вошли публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное или расовое превосходство

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Штраф от 1 тыс. рублей до 1 млн рублей теперь грозит в России за публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное или расовое превосходство. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе речь идет о публикациях, обосновывающих или оправдывающих национальное или расовое превосходство либо оправдывающих практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

В пояснительных материалах уточняется, что закон касается предназначенных для распространения либо публичного демонстрирования документов либо информации, призывающих к экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость ее осуществления. Например, это труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными приговором Нюрнбергского трибунала, выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с этими группами, организациями или движениями.

Законом дополняется статья 20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях. До сих пор в ней была установлена ответственность только за массовое распространение экстремистских материалов, которые включены в опубликованный федеральный список экстремистских материалов. Теперь действие статьи распространено и на иные материалы, отнесенные к экстремистским в соответствии с федеральными законами.

Статья 20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает "наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией этих материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией этих материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц - от 100 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией этих материалов и оборудования, использованного для их производства".