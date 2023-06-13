Добровольцы СВО смогут получать бесплатную медико-психологическую помощь

Согласно подписанному президентом закону, на участников добровольческих формирований распространяются нормы о бесплатном предоставлении путевок в санатории для реабилитации после лечения в стационарных условиях

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий добровольцам, участвующим в специальной военной операции (СВО), право на бесплатную медико-психологическую реабилитацию. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее российское законодательство предусматривало, что военнослужащие после выполнения задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья, могут бесплатно проходить медико-психологическую реабилитацию продолжительностью до 30 суток. Принятый закон распространяет эти нормы в том числе на участников добровольческих формирований. Эти нормы касаются правоотношений, возникших с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, на участников добровольческих формирований распространяются нормы о бесплатном предоставлении путевок в санатории для медицинской реабилитации после лечения в стационарных условиях в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.