13 июня, 13:43

В России День военной присяги будет отмечаться 21 ноября

Новая памятная дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра I "О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 21 ноября Дня военной присяги. Документ опубликован.

Новая памятная дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра I "О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу".

В сопроводительных документах к закону отмечается, что установление Дня военной присяги направлено на воспитание российских граждан, прежде всего молодежи, "в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу".

Памятная дата, как ожидается, закрепит на законодательном уровне важнейшее историческое событие в жизни государства и общества, которое символизирует готовность лица принимать присягу к добровольному выполнению воинского долга и жертвам во имя народа и Отечества.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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