13 июня, 13:44

Жители Батайска, пострадавшие при обрушении трибун в Ростове-на-Дону, получат выплаты

Деньги выделены из резервного фонда бюджета города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Семье жительницы Батайска, погибшей при обрушении трибун в Ростове-на-Дону, будет выплачено 100 тыс. рублей, материальную помощь также получат все пострадавшие в результате инцидента жители Батайска.

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Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь администрации Батайска Никита Толкачев.

"[По поручению главы администрации Батайска] 100 тыс. рублей [будет выплачено] семье погибшей, 25 тыс. рублей - каждому пострадавшему. Деньги выделены из резервного фонда бюджета города", - уточнил собеседник агентства. 

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