ВОЗ доставила на юг Украины лекарства от неинфекционных заболеваний для 3 тыс. человек

В Европейском региональном бюро организации рассказали о планах поставки дополнительных мероприятий

СТОКГОЛЬМ, 13 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила на юг Украины после разрушения Каховской ГЭС лекарства и изделия медицинского назначения, которых будет достаточно для лечения 3 тыс. человек от неинфекционных заболеваний. Планируется поставка дополнительных материалов, сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе Европейского регионального бюро организации.

"Мы доставили лекарств и изделий медицинского назначения достаточно для лечения 3 тыс. человек от неинфекционных заболеваний, таких как рак, диабет и болезни сердца. В ближайшие дни будут доставлены дополнительные материалы для расширения доступа к медицинским услугам, особенно для людей с хроническими неинфекционными заболеваниями", - также отмечено в пресс-релизе.

ВОЗ продолжает регулярно следить за ситуацией, в том числе за медицинскими потребностями населения, пояснили в организации. Она активизирует свою гуманитарную помощь на юге Украины после разрушения Каховской ГЭС.

"Разрушение Каховской плотины 6 июня 2023 года вызвало массовые повреждения и человеческие страдания. Нельзя недооценивать общее воздействие на системы водоснабжения, канализации и здравоохранения региона, - отмечено в сообщении. - Вместе с партнерами ВОЗ срочно усиливает свою гуманитарную помощь в пострадавших районах на юге Украины, чтобы удовлетворить неотложные и долгосрочные потребности людей в области здравоохранения. В краткосрочной перспективе существует значительный риск заболеваний, передающихся через воду, включая холеру, брюшной тиф и болезни, переносимые грызунами, например, лептоспироз и туляремию".

Также отмечается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе существует опасность последствий для физического и психического здоровья пострадавших сообществ, будет необходимо устранить экологический ущерб, восстановить медицинские учреждения для обслуживания людей.

ВОЗ уже находится в пострадавших регионах, в том числе доставляет основные лекарства в больницы, осуществляет эпиднадзор за болезнями и быструю оценку возникающих потребностей. Организация усиливает и поддерживает профилактику инфекционных заболеваний, передающимися через воду (холера, легионеллез, кишечная палочка), и борьбу с ними. При этом особо отмечается, что случаев холеры до сих пор не зарегистрировано.