13 июня, 13:41
Военная операция на Украине

Путин разрешил от своего имени вручать медали Ушакова и Нестерова бойцам в зоне СВО

Ранее таким образом могли вручаться орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медаль "За отвагу" и медаль "За спасение погибавших"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин разрешил командующим группировками войск в особом порядке вручать от имени главы государства медали Нестерова, Ушакова, а также "За храбрость" II степени военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующий указ опубликован.

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Ранее таким образом могли вручаться орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медаль "За отвагу" и медаль "За спасение погибавших". Теперь список наград расширен. Ими удостаивают наиболее отличившихся бойцов, выполняющих задачи СВО. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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