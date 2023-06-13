13 июня, 13:45

В России установили срок правки записи о регистрации СМИ в случае смерти соучредителя

Согласно закону, изменения в состав соучредителей должны вноситься не позднее чем по истечении месяца со дня, когда стало известно или должно было стать известно о смерти соучредителя СМИ или об объявлении его умершим

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает срок внесения изменений в запись о регистрации СМИ в случае смерти одного из его соучредителей. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, изменения в состав соучредителей должны вноситься не позднее чем по истечении месяца со дня, когда стало известно или должно было стать известно о смерти соучредителя СМИ или об объявлении его умершим. Соответствующее заявление подает другой соучредитель.

Закон разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ. Как поясняется в сопроводительных материалах, изменения нужны, чтобы исключить неопределенность действовавших ранее норм. Так, изменение состава соучредителей предполагало обязательную и безотлагательную корректировку записи о регистрации СМИ. Если изменения не были внесены, то выпуск такого СМИ являлся незаконным и предусматривал административную ответственность. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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