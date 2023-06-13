13 июня, 13:48

Участки двух проездов на северо-западе Москвы закрыли из-за строительных работ

На время ограничений на открытом участке Проектируемого проезда №1075 организовано двустороннее движение транспорта по двум полосам в каждом направлении

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Участки двух проектируемых проездов - №1075 и №1077, расположенных в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, закрыты для движения транспорта из-за проведения строительных работ. Об этом во вторник сообщила префектура Северо-Западного административного округа столицы.

"Из-за строительных работ на северо-западе Москвы временно изменилась схема движения транспорта. До 15 июля закрыты участки Проектируемых проездов №1075 и 1077 в районе Хорошево-Мневники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время ограничений на открытом участке Проектируемого проезда №1075 организовано двустороннее движение транспорта по двум полосам в каждом направлении. "Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут", - добавили в префектуре. 

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