В Ясной Поляне откроются два новых музейных корпуса в 2024 год

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что после завершения всего проекта пропускная способность природного заповедника увеличится до 350 тыс. человек в год

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/ Строительство фондохранилища и реставрационных мастерских на территории музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области планируется завершить в II квартале 2024 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Новый комплекс планировалось построить ещё к 190-летию со дня рождения великого писателя Льва Толстого в 2018 году, но работы затянулись. В 2021 году объект передали ППК "Единый заказчик в сфере строительства", и сегодня работы по строительству двух из четырех корпусов находятся в завершающей стадии. Здания фондохранилища и реставрационных мастерских планируется ввести в эксплуатацию уже в II квартале 2024 года", - говорится в сообщении.

Как сообщил Хуснуллин, после завершения всего проекта пропускная способность природного заповедника увеличится до 350 тыс. человек в год. Двухэтажное здание реставрационных мастерских предназначено для работ по сохранению исторического облика усадьбы. Здесь будут проходить культурно-образовательные мероприятия, появится выставочный зал, кабинет флористов, интерактивные мастерские. В фондохранилище разместятся коллекции усадьбы, а также будут проводиться выставки.

"Строительство двух других зданий - фестивального центра и центра приема и обслуживания посетителей - планируется завершить в 2024 году. Общая площадь застройки составит свыше 12 тыс. кв. м", - отметил генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.

Ясная Поляна - родовое имение Льва Толстого, где он родился и провел большую часть жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII - начала XIX веков, поддерживаются в неизменном историческом виде.

Ранее сообщалось, что президент подписал указ о праздновании 200-летия Льва Толстого в 2028 году. В программу празднования вошло 65 мероприятий, в том числе - новые постановки по произведениям писателя; конкурсы, фестивали, концерты, балы и выставки по всей стране, проект "Толстой. Путь жизни" в ЦВЗ "Манеж", события в Ясной Поляне и Музее Л. Н. Толстого.