Участников СВО освободили от начисления коммунальных пеней

Согласно подписанному президентом закону, штрафы не будут начисляться за неуплату коммунальных услуг в период СВО

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников специальной военной операции (СВО) и их семьи от начисления пеней за неуплату коммунальных услуг. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, штрафы не будут начисляться за неуплату коммунальных услуг в период СВО. Также они не будут начислять и в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение или взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Сейчас в России пени по долгам за ЖКУ начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня должнику начисляются пени в повышенном размере - 1/130 ставки рефинансирования.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.