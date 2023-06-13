13 июня, 13:46
Военная операция на Украине

Участников СВО освободили от начисления коммунальных пеней

Согласно подписанному президентом закону, штрафы не будут начисляться за неуплату коммунальных услуг в период СВО

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников специальной военной операции (СВО) и их семьи от начисления пеней за неуплату коммунальных услуг. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, штрафы не будут начисляться за неуплату коммунальных услуг в период СВО. Также они не будут начислять и в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение или взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Сейчас в России пени по долгам за ЖКУ начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня должнику начисляются пени в повышенном размере - 1/130 ставки рефинансирования.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация