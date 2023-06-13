На мемориалах Великой Отечественной могут появиться QR-коды с описанием подвигов

Наносить надписи на воинские захоронения обязаны те органы власти, в ведении которых находится памятник

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому на памятники Великой Отечественной войны могут наноситься QR-коды с описанием подвигов. Соответствующий документ опубликован.

Согласно закону, на воинском захоронении должны содержаться надписи, позволяющие узнать информацию о нем. Они должны включать в себя историческую справку о событиях, в честь которых установлен мемориал. Там же может быть указан QR-код, ведущий на интернет-ресурс с подробным описанием, а также фото, видео и другими материалами.

Наносить надписи на воинские захоронения обязаны те органы власти, в ведении которых находится памятник. Конкретный порядок этой работы определит правительство РФ.

Ранее вице-спикер Ирина Яровая сообщала, что также предлагается сделать обязательным внесение исторической справки в паспорт воинского захоронения. По ее словам, форма паспорта, порядок его оформления и выдачи должны утверждаться Минобороны.