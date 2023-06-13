Школьникам одного из районов Дагестана отменили результаты ОГЭ из-за нарушений

Глава региона Сергей Меликов поручил отстранить от работы начальника управления образования Курахского района, а также обратился в МВД с просьбой провести проверку

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Министр образования и науки Дагестана сообщил о массовых нарушениях в ходе проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в Курахском районе, где 96 из 100 сдававшим экзамен школьникам была оказана сторонняя помощь. Результаты экзамена отменены, сообщили в пресс-службе главы региона.

"О нарушениях сегодня на совещании рассказал министр образования и науки Яхья Бучаев. По его словам, несмотря на видеонаблюдение в кабинетах, только четверым из более чем 100 школьников никто не помогал. Всем остальным оказывали помощь сторонние люди. Результаты отменены, а школьники будут пересдавать экзамен", - говорится в сообщении.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил отстранить от работы начальника управления образования района. Именно его подразделение, по словам главы республики, допустило ошибку при организации экзамена.

"Немедленно отстранить от работы начальника управления образования и передать материалы в правоохранительные органы. <…> Этого бы не произошло, будь он принципиальным, требовательным и выполнил бы те указания, которые были даны на отдельном совещании по подготовке к экзаменам", - добавил Меликов.

Глава региона обратился к МВД республики с просьбой провести проверку. В пресс-службе добавили, что подобные случаи фиксировались и в других муниципалитетах. "Недопустимо, когда во время экзамена заносят листочки с готовыми ответами, когда фиксируется наличие телефонов. Это вызывает негатив у населения. Хочу предупредить начальников отделов образования - они несут персональную ответственность за организацию ЕГЭ и ОГЭ", - добавил глава региона.