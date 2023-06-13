Ведомство сообщило, что в регионе сформировали коечный фонд на случай возможного роста числа госпитализаций

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор не выявил случаев инфекционных заболеваний в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, продолжается иммунизация населения. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Случаев инфекционных заболеваний, свойственных зонам ЧС, в регионе не выявлено. <…> В целях профилактики в Херсонскую область налажены поставки вакцин и препаратов. Продолжается иммунизация населения от инфекционных заболеваний. В регионе сформирован коечный фонд на случай возможного роста числа госпитализаций", - рассказали в ведомстве.

В регион также прибыла мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.

"Нарастающим итогом с 7 июня отобрано 105 проб питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области. Также проводятся исследования проб морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей. Патогены не выявлены", - добавили в ведомстве.

После разрушения Каховской ГЭС гражданам рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть руки. Власти региона организовали подвоз бутилированной воды. Помимо этого, продолжаются мероприятия по дезинфекции.