13 июня, 14:15,
обновлено 13 июня, 14:25

Роспотребнадзор не выявил случаев инфекционных заболеваний в Херсонской области

Ведомство сообщило, что в регионе сформировали коечный фонд на случай возможного роста числа госпитализаций

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор не выявил случаев инфекционных заболеваний в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, продолжается иммунизация населения. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Случаев инфекционных заболеваний, свойственных зонам ЧС, в регионе не выявлено. <…> В целях профилактики в Херсонскую область налажены поставки вакцин и препаратов. Продолжается иммунизация населения от инфекционных заболеваний. В регионе сформирован коечный фонд на случай возможного роста числа госпитализаций", - рассказали в ведомстве.

В регион также прибыла мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.

"Нарастающим итогом с 7 июня отобрано 105 проб питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области. Также проводятся исследования проб морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей. Патогены не выявлены", - добавили в ведомстве.

После разрушения Каховской ГЭС гражданам рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть руки. Власти региона организовали подвоз бутилированной воды. Помимо этого, продолжаются мероприятия по дезинфекции. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация