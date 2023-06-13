В перинатальном центре в "Коммунарке" за год работы родились более 8 тыс. детей

Центр специализируется на ведении сложных родов, помощи беременным с различными акушерскими патологиями, выхаживании преждевременно родившихся детей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 8 тыс. детей появились на свет в перинатальном центре "Коммунарка" в Москве за год работы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Открытие перинатального центра "Коммунарка" стало важным шагом в развитии ТиНАО. Это первый акушерский стационар в округе и один из самых современных, оснащенных и технологичных медицинских объектов в целом по Москве. Возможности, которыми располагает центр, позволили значительно повысить качество и, главное, доступность медицинской помощи для жительниц Южного и Северного Бутово, Новой Москвы. Перинатальный центр специализируется на ведении сложных родов, помощи беременным с различными акушерскими патологиями, выхаживании преждевременно родившихся детей. В общей сложности за год работы перинатального центра "Коммунарка" здесь родились более 8 тыс. детей", - сказал директор ММКЦ "Коммунарка" Денис Проценко.

По его словам, центр задает высокую планку не только в вопросе качества оказания помощи, но и в создании комфортных условий для пациентов. Вся работа центра выстроена с учетом максимальной заботы о матери и ребенке. Среди детей, которые появились на свет в перинатальном центре "Коммунарка" за год, около 800 малышей родились раньше срока. Самым маленьким новорожденным стал ребенок с экстремально низким весом в 460 г. В подобных случаях детям требуется особый уход, и врачи центра делают все необходимое для выхаживания маленьких пациентов.

Как уточнили в пресс-службе, перинатальный центр начал работу по профилю в июне 2022 года. Здание спроектировано с учетом современных требований к организации системы родовспоможения. Центр стал одним из самых оснащенных и технологичных объектов здравоохранения в столице. Медучреждение оборудовали высокотехнологичной медицинской техникой: рентгеновскими аппаратами, аппаратами ИВЛ - как для взрослых, так и для новорожденных, инкубаторами для интенсивной терапии, неонатальными реанимационными системами, современными кювезами-трансформерами, которые обеспечивают малышу условия, приближенные к внутриутробным, наркозными аппаратами и многим другим.

"Перинатальный центр входит в состав крупного медицинского комплекса "Коммунарка", и его пациентам доступны все ресурсы стационара. Это позволяет привлекать к лечебно-диагностическому процессу специалистов различных профилей и в одном месте оказывать необходимую помощь мамам и малышам, избегая необходимости их перевода в другое учреждение. На площади 22,4 тыс. кв. м разместилось два десятка профильных отделений: приемное, консультативно-диагностическое, родильное, анестезиологии и реаниматологии для рожениц, патологии беременности, антенатальной охраны плода и другие", - добавили в пресс-службе.