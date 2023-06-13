Мастер-классы и тематические программы ждут москвичей в летней читальне парка "Кузьминки"

Библиотека также предоставляет настольные игры

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мастер-классы и тематические программы ждут взрослых и детей в летней читальне московского парка "Кузьминки", сообщает во вторник префектура Юго-Восточного административного округа столицы.

Здесь отметили, что читальню в парке организовала Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова. "Любители литературы до конца сезона смогут стать участниками тематических мастер-классов и программ, рассчитанных на взрослых и детей", - рассказали в префектуре.

Читальня, как отметили в ведомстве, находится в круглой беседке "Кузьминок" рядом с белым променадом. "Здесь можно оформить читательский билет, выбрать и заказать книги, почитать на месте или взять литературу с собой", - сказали в префектуре. В частности, в павильоне представлены произведения на любой вкус и возраст: классика, фантастика, детективы, научно-популярная литература и печатные издания на иностранных языках. "Библиотека также предоставляет настольные игры для всех желающих", - говорится в сообщении.