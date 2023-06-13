13 июня, 14:23,
обновлено 13 июня, 15:45
Военная операция на Украине

Путин призвал бороться с фейками не ограничениями, а эффективной информационной работой

Как отметил президент, работа в информационном пространстве - это важное поле боя

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал бороться с фейковой информация о специальной военной операции не с помощью административных ограничений, а благодаря эффективной работе в информационном поле. Такое мнение он высказал на встрече с военкорами.

"Конечно, в условиях боевых действий можно было бы что-то и ограничивать, но мы не должны забывать, что это является работой противоборствующей стороны, потому что работа в информационном пространстве - это поле боя. И очень важное поле боя. <…> Этому можно и нужно противопоставить не столько ограничения административные или правоохранительные претензии, сколько эффективную работу в информационной сфере с нашей стороны. Здесь я очень рассчитываю на вашу помощь", - сказал президент, обращаясь к военкорам.

По словам главы государства, большая часть информации выкладывается в сеть автоматически с использованием технических средств.

"Можно накручивать этих роликов или мнений миллионами, а за этим стоит один человек, который просто использует средства и тиражирует их бесконечно", - подчеркнул Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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