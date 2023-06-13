13 июня, 17:12

Путин: власти РФ будут точечно помогать каждому потерявшему жилье в ходе обстрелов ВСУ

Президент отметил, что на помощь жителям Белгородской области уже предусмотрено порядка 3,8 млрд рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российские власти будут оказывают точечную помощь всем жителям приграничных регионов РФ, потерявшим жилье в ходе обстрелов со стороны украинских сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Людям надо помогать, и мы будем помогать точечно, по каждой семье, по каждому домостроению пострадавшему. Обязательно будем это делать. <…> Средства будут поступать и уже поступают из резервного фонда правительства. Они предусмотрены", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

Он отметил, что на помощь жителям Белгородской области уже предусмотрено порядка 3,8 млрд рублей, а часть этих денег уже направлена в регион - по словам главы государства, сумма составила 1,3 млрд или 1,8 млрд рублей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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