Социально ориентированные НКО в Москве могут получить грант до 5 млн рублей

В конкурсе 12 номинаций по разным направлениям деятельности

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Финансирование ежегодного конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в Москве составит 600 млн рублей. Об этом сообщил во вторник в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"13 июня стартует прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Конкурс полностью перешел в электронный формат. Мы внедрили цифровую подпись, благодаря которой все этапы - от подачи заявки до предоставления отчетности - можно пройти онлайн", - написал мэр.

Он уточнил, что финансирование ежегодного конкурса составит 600 млн рублей. "Мы предлагаем два уровня поддержки: НКО, зарегистрированные больше полугода, пока без опыта реализации проектов, могут получить до 500 тыс. рублей; НКО, которым больше года, могут получить грант до 5 млн рублей", - добавил Собянин.

Так, в конкурсе 12 номинаций по разным направлениям деятельности, в том числе "Семейная Москва", "Благотворительность", "Наше наследие". "На всех этапах конкурса НКО будет сопровождать индивидуальный куратор. Можно получить консультации в кол-центре и обратную связь в электронном кабинете", - отметил мэр.

Прием заявок продлится месяц, заключил Собянин.