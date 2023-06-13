В Бурятии пройдет первый Международный буддийский форум

Для участия в мероприятии пригласили гостей из таких стран, как Монголия, Непал, Индия, Китай, Мьянма, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Корея, Япония и США

УЛАН-УДЭ, 13 июня. /ТАСС/. Первый Международный буддийский форум пройдет в Бурятии с 17 по 19 августа 2023 года. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Форум соберет лидеров международного буддийского сообщества, выдающихся ученых, государственных и общественных деятелей из буддийских стран и регионов России. Организаторами выступают Буддийская традиционная сангха России, Фонд поддержки буддийского образования и исследований и правительство Республики Бурятия", - сообщили в пресс-службе.

Для участия в форуме в Улан-Удэ приглашены гости из таких стран, как Монголия, Непал, Индия, Китай, Мьянма, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Корея, Япония, США. В нем также примут участие представители научных, религиозных сообществ республик Калмыкия, Тыва, Алтай, Забайкальского края и Иркутской области.

Участники форума обсудят глобальные вызовы современности и ответы, которые дает на них буддизм, как одна из ведущих мировых религий. Кроме того, темами обсуждений станут вопросы развития буддийского образования, международное взаимодействие университетов и ученых, межконфессиональный диалог, безопасность и воспитание молодежи.

Мероприятия форума пройдут, в том числе на территории Иволгинского дацана - крупнейшего в России монастырского комплекса в пригороде Улан-Удэ. "Ученые и священнослужители обсудят феномен XII Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Этигэлова - выдающегося буддийского практика, сохранивший особое состояние тела после ухода в медитацию", - добавили организаторы мероприятия.