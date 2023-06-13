В 32 городских округах Подмосковья обновят уличное освещение

В рамках работ установят свыше 6,9 тыс. современных светильников

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новое уличное освещение планируется установить на 173 объектах в 32 городских округах Московской области в рамках реализации проекта "Светлый город". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Масштабная работа по проекту "Светлый город" в регионе ведется с 2017 года. Мы ежегодно создаем новую световую среду на наших улицах, скверах, других общественных пространствах для комфортного и безопасного передвижения жителей в темное время суток. В этом году эту работу также продолжим - установим современное уличное освещение на 173 объектах в 32 городских округах", - привели в тексте слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

В пресс-службе рассказали, что новая система наружного освещения в этом году появится на 168 участках улично-дорожной сети, а также 5 скверах. Всего будет установлено более 6,9 тыс. современных светильников, свыше 3,6 тыс. опор освещения и 207 км линий освещения.

Поясняется, что адресный перечень мест установки уличного освещения сформирован на основании пожеланий жителей.