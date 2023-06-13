Медучреждения и спасатели Алчевска получили оборудование от Вологодской области

Новую технику получил также пожарно-спасательный отряд

ТАСС, 13 июня. Медицинские учреждения города Алчевска Луганской Народной Республики оснащены медоборудованием от Вологодской области, очередная партия гуманитарной помощи составила 10 тонн. Новую технику получил также пожарно-спасательный отряд в Алчевске, сообщила пресс-служба правительства Вологодской области.

"Очередная партия гуманитарной помощи в Алчевск составила 10 тонн. Так, 18 единиц медицинского оборудования направлено в алчевский онкологический диспансер, центр матери и ребенка, противотуберкулезный диспансер, стоматологию, городскую многопрофильную больницу. Это вторая поставка гуманитарной помощи для медицинских учреждений в этом году", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора Артема Богомазова по итогам очередной поездки в Алчевск.

По его словам, пожарно-спасательному отряду ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике в Алчевске переданы компьютеры, генераторы, насосы и навигаторы. Замгубернатора посетил алчевский детский сад № 48 "Катюша", который пострадал в прошлом году в результате обстрела. Сейчас вологодские специалисты восстанавливают кровлю учреждения. В прошлом году они установили в детском саду 115 новых окон.

Детским садам Алчевска переданы игрушки и развивающие комплекты сенсомоторного оборудования. В две музыкальные школы доставлены инструменты - домры, скрипки, контрабас, труба, барабан, электронное пианино, балалайки. Более тысячи книг получила центральная городская библиотека.

"В соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина будет отремонтировано здание многофункционального центра, чтобы обеспечить жителям Алчевска доступ к государственным и муниципальным услугам и сервисам. Сейчас проходят подготовительные работы. Ремонт помещений, монтаж оборудования и техники должны быть завершены к 1 сентября этого года", - сказал Богомазов. Замгубернатора и глава Алчевска Альберт Апшев обсудили дальнейшие ремонтные работы. В этом году будет продолжено восстановление городской и социальной инфраструктуры.

Как сообщал в апреле в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, всего правительство области направит на восстановление подшефного Алчевска около 1 млрд рублей за три года. Планируется ежегодно ремонтировать и восстанавливать около 60 наиболее поврежденных объектов.