В Ивановской области ввели ограничение на использование беспилотников

В правительстве области уточнили, что в случае обнаружения БПЛА жителям региона следует обращаться в экстренные службы

ТАСС, 13 июня. Ограничение на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) физическими и юридическими лицами ввели в Ивановской области до особого распоряжения. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"На основании рекомендаций правоохранительных ведомств антитеррористическая комиссия Ивановской области приняла решение о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов физическими и юридическими лицами на территории всего региона до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в особом порядке БПЛА могут быть использованы органами власти для обеспечения оперативно-служебной деятельности, а также организациями, которые выполняют гособоронзаказ, контролируют объекты инфраструктуры или работают по договору с органами государственной власти. Отмечается, что таким организациям необходимо направить данные об используемых летательных аппаратах в региональные управления ФСБ и МВД до 1 июля.

В правительстве области уточнили, что в случае обнаружения БПЛА жителям региона следует обращаться в экстренные службы. "При этом категорически запрещается предпринимать попытки сбить беспилотный летательный аппарат подручными средствами, самостоятельно обследовать приземлившийся аппарат, перемещать его или взаимодействовать с ним до прибытия специалистов", - подытожили в пресс-службе.

Ранее ограничение на использование БПЛА в регионе вводилось только на 9 мая.