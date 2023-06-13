В Калининграде подняли флаг РФ на головном траулере "Дмитрий Кожарский" проекта KMT02

Судно предназначено для лова донных пород рыб

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Флаг Российской Федерации торжественно подняли в Калининграде на первом крупнотоннажном траулере-процессоре проекта КМТ02.02, построенном на Выборгском судостроительном заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации - ОСК) в рамках действия программы "инвестиционных квот". Об этом сообщила во вторник пресс-служба ОСК.

"Еще один современный, высокотехнологичный траулер, построенный корабелами ОСК, передан заказчикам. Мы очень хотим, чтобы он хорошо работал на благо нашей страны, вносил вклад в обеспечение продовольственной безопасности, да и просто обеспечивал граждан вкусной и полезной рыбой, а заодно демонстрировал в морях флаг России", - отметил первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов.

В церемонии приняли участие полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, глава Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов, генеральный директор ООО "Управляющая компания "ФОР" Павел Балон, родственники Дмитрия Германовича Кожарского, ветераны рыбной промышленности региона, курсанты Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.

Строительство траулеров на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) ведется в рамках действия программы "инвестиционных квот", стимулирующих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях. Всего по заказу компаний, входящих в группу "ФОР", на ВСЗ будет построено три судна проекта KMT02. "Дмитрий Кожарский" - первый крупнотоннажный рыбопромысловый траулер-процессор этого проекта. Траулер был заложен 1 ноября 2018 года, спущен на воду 19 июня 2020 года.

Это судно ледового класса Ice3 с траловым комплексом последнего поколения. Предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и объемом круглосуточной заморозки до 105 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции емкостью до 2 375 куб. м. Длина судна - 80,4 м, ширина - 15,4 м, осадка - 6,51 м, водоизмещение - 5 563 т, мощность энергетической установки - 4 640 кВт.