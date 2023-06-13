В Дагестане появится первая "Школа 21" от "Сбера" для обучения программированию

В кампусе можно будет пройти курсы мобильной разработки, компьютерной графики и робототехники

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Первый в Дагестане кампус "Школы 21", для обучения основам программирования от "Сбера", планируют построить в регионе на средства сенатора от республики Сулеймана Керимова, сообщили во вторник в пресс-службы главы региона.

"В Махачкале появится кампус "Школы 21" - бесплатной школы программирования от "Сбера". <…> Расходы на строительство взял на себя Сулейман Керимов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региональные власти уже выбрали участок для строительства школы. В кампусе можно будет пройти курсы мобильной разработки, компьютерной графики, программирования, робототехники, разработки сайтов, операционных систем и других IT-направлений.

"Сулейман Абусаидович в очередной раз доказывает, что является патриотом Дагестана, показывает свое желание участвовать в жизни республики, оказывает ей помощь. Он готов вкладываться в развитие региона и давать возможность развиваться нашей молодежи. Сулейман Абусаидович подает пример того, как нужно относиться к своему народу. За что и пользуется огромным уважением", - цитирует пресс-служба главу региона Сергея Меликова.