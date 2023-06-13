Рогов видит своей целью в ОП РФ актуализацию и решение проблем Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" также отметил, что ОП региона планирует помогать людям восстанавливать мирную жизнь через гражданское общество

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил ТАСС, что в качестве своего приоритета на посту представителя Запорожской области в Общественной палате РФ видит актуализацию и решение проблем региона.

Ранее прошло первое заседание Общественной палаты Запорожской области, на котором было принято решение, что представлять регион в ОП РФ будет Рогов.

"Главная цель - актуализация проблем региона, в котором идут боевые действия, решение этих проблем. Тем более, пути, эффективные и наиболее малозатратные, мы видим и понимаем. Мы должны показать, что мы имеем, что мы умеем и как мы можем работать", - сказал Рогов.

Он отметил, что с его назначением в ОП РФ впервые появится представитель от новых регионов. В целом, по его словам, ОП Запорожской области планирует помогать людям восстанавливать мирную жизнь через гражданское общество.

"Все сорок членов Общественной палаты Запорожской области - это люди, которые себя уже показали в работе, непосредственно в восстановлении мирной жизни, являются действительно специалистами в своих сферах. Теперь вместе мы объединяем наши усилия, чтобы создать консультативные советы при региональных органах исполнительной власти, помогать будущему Законодательному собранию Запорожской области, чтобы люди понимали, какие механизмы у них есть в руках. Россия дает безграничные возможности прямого диалога общества и власти, а люди здесь (в регионе - прим. ТАСС) этого не понимают, потому что в украинских реалиях такого механизма для прямого диалога не было", - подчеркнул Рогов.

Председателем Общественной палаты Запорожской области избрали ректора Азовского государственного педагогического университета Екатерину Степанюк, а ее заместителями - руководителя Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антона Бибарова-Государева и председателя регионального отделения Союза журналистов России Сергея Корабельникова.