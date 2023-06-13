На ПМЭФ-2023 установят стенд-инсталляцию с Чебурашкой

Помимо инсталляции с встроенной переговорной зоной, также будет оформлена уличная площадка с интерактивный возможностью поприсутствовать в одной из сцен фильма

ТАСС, 13 июня. Кинокомпания Yellow, Black and White и киностудия "Союзмультфильм" установят на XXVI Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стенд-инсталляцию в виде больших ушей Чебурашки. В виде одной из сцен полнометражного фильма "Чебурашка" также будет оформлена уличная площадка, сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Бренду "Чебурашка" уже более 60 лет, но сегодня он актуален как никогда. Вселенная бренда постоянно расширяется, поэтому мы всегда открыты для партнерства. Наш стенд-инсталляция может стать отличной площадкой для того, чтобы обсудить возможное сотрудничество - лицензионную программу, интеграции в главное семейное шоу страны "Чебурашка" и многое другое", - цитирует пресс-служба генерального продюсера студии Yellow, Black and White и фильма "Чебурашка" Эдуарда Илояна.

Как пояснили в "Союзмультфильме", стенд будет представлен в виде больших ушей Чебурашки. Помимо инсталляции с встроенной переговорной зоной, также будет оформлена уличная площадка с интерактивный возможностью поприсутствовать в одной из сцен фильма "Чебурашка" наравне с персонажем.

"Чебурашка в этом году стал действительно знаковым персонажем, тем самым героем, который объединил у экранов миллионы зрителей, - отметила председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева. - Картина сейчас с успехом идет в зарубежных странах, и мы будем рады, если стенд привлечет к сотрудничеству новых партнеров, а также вдохновит на перспективные коллаборации".

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января, ранее стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

ПМЭФ в этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.