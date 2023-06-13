В ДНР почти 60 тыс. человек пересмотрели пенсии в соответствии с российскими нормами

Пересмотр пенсий осуществляется на основании сведений из бумажного пенсионного дела, а также дополнительно предоставленных пенсионером документов

ДОНЕЦК, 13 июня. /ТАСС/. Власти ДНР пересмотрели пенсии 60 тыс. человек в соответствии с российскими нормами. Как сообщила ТАСС управляющий отделением Социального фонда России по региону Галина Сагайдакова, всего пенсию по возрасту необходимо будет пересмотреть примерно для 600 тыс. жителей республики.

"Пересмотр пенсий с доплатой с 1 марта 2023 года будет осуществляться до 29 февраля 2024 года. [Сейчас] пенсия пересмотрена почти 60 тыс. человек", - сказала собеседница агентства. При этом, согласно закону, если после перерасчета размер российской пенсии окажется меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии установят доплату в размере соответствующей разницы. Сейчас выплата пенсий идет из бюджета региона, после перерасчета пенсии выплачиваются из федерального бюджета.

Пересмотр пенсий осуществляется на основании сведений из бумажного пенсионного дела, а также дополнительно предоставленных пенсионером документов. Перерасчет может быть произведен только при наличии паспорта гражданина РФ и при достижении пенсионного возраста по российскому законодательству.

Собеседница агентства отметила, что сейчас в ДНР возраст выхода на пенсию составляет 60,5 лет для мужчин и 55,5 лет для женщин, что ниже общероссийского (65 и 60 лет соответственно). Пенсионеры в республике, которые еще не достигли пенсионного возраста по законодательству РФ, не смогут пересмотреть пенсию, но продолжат получать свои выплаты из бюджета региона до достижения необходимого возраста.

17 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что с 1 марта в новых регионах страны будут выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение по российским нормам. В соответствии с законом процесс перехода в новых регионах к общероссийским параметрам пенсионного возраста продлится до 31 декабря 2027 года. Таким образом, до конца 2027 года у тех жителей новых субъектов РФ, кто получал пенсию, но не подпадает под российский пенсионный возраст, сохранится право на региональные выплаты.