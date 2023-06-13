Участники СВО могут вернуть деньги за несостоявшиеся турпоездки

Военнослужащие смогут потребовать расторжения заключенного с туроператором договора и возврата уплаченной по нему денежной суммы в течение трех лет со дня его заключения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО), вернуть средства, уплаченные туроператорам за неиспользованные путевки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые нормы устанавливают, что граждане, призванные на военную службу по мобилизации или поступившие на военную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ по контракту с 24 февраля 2022 года, а также заключившие с этой даты контракт о добровольном содействии ВС России, наделяются правом требовать расторжения заключенного с туроператором договора и возврата уплаченной по нему денежной суммы в течение трех лет со дня заключения такого договора.

Туроператор при этом обязан вернуть средства в течение 10 дней со дня подачи соответствующего требования, деньги будут возвращены за счет его собственных средств. Эта норма коснется договоров, заключенных после 1 сентября 2021 года.