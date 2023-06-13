Регионы будут страховать жизнь и здоровье охотничьих инспекторов

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий дополнительные социальные гарантии охотничьим инспекторам. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новым нормам, уполномоченный орган власти субъекта РФ обязан страховать жизнь и здоровье государственных охотничьих инспекторов, работающих на территории этого региона.

Закон определяет основные параметры страхования, в частности обязанности страхователя, требования к страховщикам, срок действия договора страхования, страховые случаи и размеры страховых выплат. В случае гибели государственного охотничьего инспектора размер страховой суммы составит 1,5 млн рублей. Если инспектор в период своей работы либо в течение одного года после освобождения от должности станет инвалидом в связи с исполнением своих служебных обязанностей, ему также будет положена страховая выплата. Для инвалидов I группы она составит 1,125 млн рублей, для инвалидов II группы - 750 тыс. рублей, для инвалидов III группы - 375 тыс. рублей.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.