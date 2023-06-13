13 июня, 18:32

Обязательная аттестация экскурсоводов и гидов отложена до 1 июля 2024 года

Владимир Путин подписал закон, который также переносит на один год срок вступления в силу обязательств для туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 июля 2024 года срок, в течение которого экскурсоводы и гиды-переводчики могут осуществлять свою деятельность без обязательной аттестации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее российское законодательство устанавливало, что обязательную аттестацию гиды, экскурсоводы и инструкторы-проводники должны пройти не позднее 1 июля 2023 года. Теперь этот срок продлен на один год, при этом выданные экскурсоводам ранее аттестаты будут действовать до 1 января 2025 года.

Кроме того, принятый закон переносит на один год - на 1 сентября 2024 года - срок вступления в силу обязательств для туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, по внесению ими данных в единую информационную систему электронных путевок.

Речь идет о системе "Электронная путевка", призванной защитить потребителей от недобросовестных компаний. Она гарантирует выполнение туроператорами обязательств перед клиентами и позволяет покупателям путевок отслеживать по номеру договора статус их тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет.

В настоящий момент туроператоры и турагенты вносят данные в систему электронных путевок в добровольном порядке. 

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Путин, Владимир Владимирович
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