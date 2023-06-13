13 июня, 18:20

Путин рассказал, что по себе знает, как меняется сознание под обстрелом

Глава государства вспомнил об обстреле его вертолета во время его поездки в Чечню в конце 1999 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что бывал под обстрелом в вертолете, и это меняет сознание. Этот эпизод из своей биографии он упомянул на встрече с военкорами.

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"Такие как вы, кто под пулями побывали, - меняется сознание. Я это знаю. По себе - не так, как, может быть, лазал под пулями. Но еще с тех пор, когда на вертолете летал, и по нему стреляли трассирующими пулями - все это меняет сознание", - поделился он.

В телефильме Андрея Кондрашова "Путин", вышедшем в марте 2018 года, рассказывалось, что вертолет президента подвергся обстрелу во время его поездки в Чечню 31 декабря 1999 года - 1 января 2000 года, когда он только стал и. о. главы государства.

Сам Путин в интервью для фильма вспоминал, что решил сначала, что это салют, так как был Новый год, но летчики сообщили ему, что это обстрел. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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