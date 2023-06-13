Путин: виновный поджоге Корана будет отбывать наказание в мусульманском регионе России

Глава государства также отметил, что дела об антироссийской деятельности надо давать расследовать сотрудникам, прошедшим СВО

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не только расследование уголовного дела о поджоге Корана передано чеченским следователям, но и для отбывания наказания виновный будет направлен в колонию в одном из мусульманских регионов.

На этот пример глава государства обратил внимание во время встречи с военкорами. Комментируя слова об имеющихся случаях склонения чиновниками и преподавателями молодежи к проукраинской позиции, президент заявил, что расследование дел таких "негодяев" надо передавать сотрудникам, прошедшим СВО.

"Так же, как мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, Следственному комитету Чечни. И отбывать наказание будут, как было заявлено министром юстиции [Константином Чуйченко], в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением", - подчеркнул Путин.

Ранее за поджог по заданию украинских спецслужб Корана в районе Соборной мечети в Волгограде был задержан местный житель Никита Журавель. По решению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное в следственном управлении СК по Волгоградской области, передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК по Чеченской Республике. Журавеля подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).