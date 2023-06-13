Ректор МГУ заявил, что вуз будет придерживаться сохранения фундаментального образования

Виктор Садовничий отметил, что в университете останется шестилетний специалитет для большинства факультетов

ЕРЕВАН, 13 июня. /ТАСС/. МГУ не будет менять свою программу обучения в связи с пилотным проектом по реформе высшего образования в России. Об этом во вторник сказал ректор МГУ Виктор Садовничий, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Мы сторонники сохранения фундаментального образования, которое существует и является одним из лучших в мире. Мы продолжим придерживаться шестилетнего специалитета для большинства факультетов. Будем ждать закон, а это то, что подлежит исполнению, но моя позиция заключается в том, что наше фундаментальное образование было хорошим. Его надо поддерживать и сохранять, иначе можем многое потерять. Что же касается эксперимента, то это правильно. Надо пробовать новые способы, но сначала необходимо подвести итоги этого эксперимента", - сказал Садовничий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о старте пилотного проекта по реформе высшего образования в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести вузах страны. Он будет реализован в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете. Они должны до 30 июня разработать и утвердить соответствующие образовательные стандарты и требования, а также программы высшего образования и аспирантуры.

Согласно документу, в новой системе устанавливается несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование - базовое и специализированное, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки.