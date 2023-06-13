Подростки смогут устроиться на работу без согласия органов опеки

Детям-сироты и оставшимся без попечения родителей для трудоустройства понадобится письменное согласие органа опеки или иного законного представителя

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий подросткам старше 14 лет официально устраиваться на работу в свободное от учебы время без согласия органов опеки. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

По ранее действовавшим правилам, для трудоустройства подростков с 14 лет требовалось согласие и родителей, и органов опеки. По новым правилам согласие органов опеки больше не требуется.

"С письменного согласия одного из родителей (попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы", - говорится в законе.

При этом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут устроиться на работу только с письменного согласия органа опеки или иного законного представителя.