Минтруд утвердил требования к помещениям фонда "Защитники Отечества"

Кроме того, утверждены требования по их оснащению, а также к размещению специалистов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минтруд РФ утвердил требования к помещениям государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества", а также к их оснащению. Соответствующий приказ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые примерные требования к помещениям государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и их оснащению, а также к размещению в них специалистов, необходимых для реализации целей государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в документе.

Согласно требованиям, помещения фонда и его филиалов должны соответствовать условиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. В зданиях нужно предусмотреть зоны для хранения кресел-колясок для инвалидов и детских колясок, также необходимо выделить зоны индивидуальной работы с гражданами и залы для групповых занятий. Кроме того, отделение первичного приема должно располагаться на первом этаже здания.

Согласно документу, площадь помещений фонда рекомендуется определять исходя из численности привлекаемых специалистов из расчета 4 квадратных метра на одного работника. Также на входе в здание нужно установить стационарные рамки металлодетектора.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который должен заняться оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. Как сообщала ранее председатель фонда Анна Цивилева, региональные отделения начнут работу с 1 июня.