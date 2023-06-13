Рекультивацию полигона промышленных отходов "Красный Бор" завершат к маю 2025 года

Объект расположен в 30 км от Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Рекультивацию полигона промышленных отходов "Красный Бор" в Ленинградской области планируется завершить к маю 2025 года. Об этом сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, в ходе посещения полигона.

"Мы планируем, что в этом году будет завершено строительство инфраструктуры по переработке жидких и пастообразных отходов открытых карт-накопителей. В следующем году мы произведем переработку этих отходов. Также уже сделана часть противофильтрационной завесы, к концу следующего года ее завершим. К концу следующего года отработаем технический этап рекультивации полигона, а к маю 2025 года полностью сформируем рекультивационный экран на поверхности полигона и завершим биологический этап рекультивации", - сказал Лебедев.

Как объяснил Лебедев, параллельно с созданием технологической инфраструктуры и переработкой жидких и пастообразных отходов формируется противофильтрационная завеса по периметру всего полигона, которая предотвратит вынос загрязняющих веществ с грунтовыми водами. Кроме того, поверхность полигона будет укрыта многофункциональным рекультивационным покрытием, которое позволит предотвратить попадание атмосферных осадков в тело полигона, обеспечит сбор поверхностного стока и позволит собрать и направить на очистку образуемый фильтрат. На поверхности рекультивационного экрана будет создан почвенно-растительный слой, формирующий естественный растительный покров площадки.

Сенатор Российской Федерации Олег Цепкин в ходе рабочей поездки на полигон отметил, что, несмотря на сложные технологии и санкционные условия, вопрос импортозамещения оборудования решен, а работы планируется завершить в срок. При этом темпы работ увеличились в разы в последние месяцы. "Можно сказать, что работы действительно ведутся очень активно, причем за прошедшие несколько месяцев их темп увеличился в разы. Рассчитываем, что работы будут выполнены в срок, заявленный Федеральным экологическими оператором", - сообщил журналистам член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Сенатор подчеркнул, что проект по ликвидации накопленного экологического вреда по характеристикам и технологическим подходам не имеет аналогов. Технологии, заложенные в проект, представляют собой специально разработанный под данный объект комплекс решений, позволяющий работать со сложными составами отходов и их большими объемами.

"Проект рекультивации полигона "Красный Бор", безусловно, важнейший, для жителей не только Ленинградской области, но и всей страны. При этом сроки на выполнение работ крайне сжатые. Мы продолжим мониторинг работ на всех этапах. Наша общая задача - качественно и быстро решить эту многолетнюю проблему", - отметил Цепкин.

О полигоне

Полигон "Красный Бор" занимает территорию около 70 га в Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. За несколько десятков лет работы он накопил более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. В итоге "Красный Бор" стал одним из крупнейших полигонов промышленных отходов в России.

В 2014 году прием отходов прекратился. Работы по ликвидации накопленного экологического вреда начались 26 апреля 2022 года. Исполнителем назначили предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор". Работы включены в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология".