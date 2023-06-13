В Петербурге огласили итоги юбилейного Всероссийского рейтинга ТОP-СОММ

В первую пятерку лучших компаний попали НИУ ВШЭ, ТС "Пятерочка", золотодобывающая компания "Полюс", LG Electronics, а также ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Официальные итоги X Всероссийского рейтинга директоров департаментов корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений ТОP-СОММ огласили в Петербурге на пресс-конференции в ТАСС. Как отметила в своем выступлении член наблюдательного совета Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) Екатерина Коляда, актуальность и значимость этого рейтинга особенно важна.

"Уже 10-й год мы составляем рейтинг директоров по коммуникациям - хочу сказать, что в нынешней обстановке это достаточно серьезное событие. В первую очередь потому, что сама профессия подвергается достаточно серьезной проверке на прочность, на компетенции, на присутствие на своем профессиональном месте людей, которые могут выдержать эту огромную турбулентность", - подчеркнула Коляда.

Рейтинг демонстрирует ситуацию со специалистами на рынке, а его главная изюминка в том, что участники рейтинга сами набирали для себя баллы посредством заполнения специальной анкеты, оценивающей профессиональные навыки опрашиваемого. Также в нем учитываются и данные по компаниям за истекший год. Например, в пятерку лучших компаний 10-го, юбилейного, рейтинга ТОP-СОММ попали: НИУ ВШЭ, ТС "Пятерочка", золотодобывающая компания "Полюс", LG Electronics, а также ТАСС.

Руководитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Марина Порошина заняла сразу несколько мест в различных топах, а именно: 31-е место в топ-50 лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России, 5-е место в топ-20 руководителей, отмеченных "За самую эффективную работу в области внешних коммуникаций корпорации в России", а также 3-е место в топ-3 директоров по корпоративным коммуникациям в отрасли "Медиа".

С полным списком результатов рейтинга ТОP-СОММ можно ознакомиться на сайте организации. TOP-COMM (Всероссийский рейтинг директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям) - профессиональный рейтинг, организованный по инициативе АКМР, главной целью которого является выявление и публичное признание лучших профессионалов отрасли; определение лучших по совокупности оцениваемых факторов организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений.