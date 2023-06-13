В Северной Осетии по нацпроектам реализуют 177 соцобъектов за 33 млрд рублей

Работы по нацпроектам уже начались, отметил премьер республики Борис Джанаев

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Около 33 млрд рублей направят в этом году в Северной Осетии по нацпроектам и госпрограммам для реализации порядка 177 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил премьер республики Борис Джанаев на совещании по исполнению в Северной Осетии решений президента Российской Федерации.

"На исполнение в Северной Осетии мероприятий по национальным проектам и госпрограммам в текущем году направлено порядка 33 млрд рублей. Всего будет реализовано 177 объектов социальной инфраструктуры. Мы приступили к выполнению всех взятых на себя обязательств - объекты законтрактованы и уже начаты работы", - сказал премьер.

В рамках реализации на территории Северной Осетии госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020-2022 годах было направлено 2,7 млрд рублей. Средства позволили провести работы по 242 объектам образования, культуры, спорта, благоустройства, системы ЖКХ, дорожной инфраструктуры в селах Северной Осетии.

Также в 2020-2022 годах более 40 граждан, проживающих и работающих в сельской местности, которые нуждались в улучшении условий, получили свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство либо приобретение жилья.

В рамках мероприятия "Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения" по госпрограмме в нескольких районах Северной Осетии были построены дома для жителей сельской местности. Благодаря этому в 2020 году новое жилье получили пять семей в Моздокском и Ирафском районах, в 2021 году - 22 семьи в Пригородном районе, в 2022 году были построены одноэтажные жилые дома в Кировском районе для семи семей.