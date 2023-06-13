Кабмин внес в Госдуму законопроект об использовании маткапитала на ремонт таунхаусов

Законопроект направлен на реализацию правовых позиций Конституционного суда России

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об использовании материнского капитала на реконструкцию домов блокированной застройки, например таунхаусов, дуплексов и лейнхаусов. Документ размещен во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект направлен на реализацию правовых позиций Конституционного суда России. Документом предлагается разрешить использовать средства материнского капитала на реконструкцию дома блокированной застройки, а также иного объекта капитального строительства, в котором расположено жилое помещение, имеющее отдельный вход.

Как ранее сообщал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, по действующим нормам граждане, проживающие в домах блокированной застройки - двухквартирных, трехквартирных и так далее, - не имеют возможности воспользоваться средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий. Груздев также подчеркнул, что жилые дома блокированной застройки не попадают под определение "объект индивидуального жилищного строительства". Конституционный суд признал, что такое положение не соответствует основному закону.