Заместитель гендиректора Росатома Сергей Новиков награжден орденом Александра Невского

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Заместитель генерального директора ГК "Росатом" Сергей Новиков награжден орденом Александра Невского за заслуги в развитии атомной. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Новикова Сергея Геннадьевича - статс-секретаря - заместителя генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", - говорится в указе.

Новиков родился 20 февраля 1962 года в Кинешме Ивановской области, в 1985 году окончил Московский физико-технический институт по специальности "автоматика и электроника", в 1997 году - Институт высших управленческих кадров Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Кандидат технических наук. Работал на постах заместителя министра топлива и энергетики РФ, председателя Государственного комитета РФ по государственным резервам, руководителя Федеральной службы по тарифам.

С 16 декабря 2015 года - советник, с 24 марта 2016 года - заместитель, с 28 августа 2017 года статс-секретарь - заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом". Курирует вопросы обеспечения государственных полномочий и бюджетного процесса.