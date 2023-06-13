Федеральный проект "Билет в будущее" запустил приложение "Тиндер профессий"

С помощью приложения пользователи знакомятся как с отдельными профессиями, ранжируя их по названию, востребованности или уровню зарплаты, так и с целыми отраслями

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. "Тиндер профессий" появился на платформе проекта ранней профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее", он поможет подросткам ознакомиться с разными специальностями с помощью ассоциативно понятной механики интерфейса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"Проект "Билет будущее" запустил удобное приложение, которое поможет пользователям провести блиц-отбор профессий и по первым признакам определить, подходит та или иная работа конкретно для них. Механика "Тиндера профессий", интегрированного в систему цифрового ядра https://bvbinfo.ru, знакома многим взрослым и подросткам", - сказал собеседник агентства.

С помощью приложения пользователи знакомятся как с отдельными профессиями, ранжируя их по названию, востребованности или уровню зарплаты, так и с целыми отраслями. Если подросток, к примеру, хочет работать в ИТ или банковской сфере, но не знает, какие профессии эта сфера охватывает, он может познакомиться с их разнообразием, выбрав нужную отрасль в настройках фильтра. Пятнадцать понравившихся профессий можно добавить в "Избранное" и изучить их подробнее: узнать, чем занимаются специалисты, где используется результат их работы, какие возможности для развития и карьерного роста, необходимый уровень образования.

В "Тиндере профессий" более 500 предложений: от врача, риелтора или фитнес-инструктора до биоинженера, MICE-менеджера, VR-дизайнера или игропедагога. Список профессий уже к концу года может быть дополнен.

О проекте

"Билет в будущее" - это проект по профориентации школьников 6-11-х классов, который входит в федеральный проект "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Он помогает подросткам решить сложную задачу выбора карьеры. Проект объединяет десятки тысяч наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому выбрать свою специальность. К проекту по профориентации школьников также привлекаются родители и педагоги обучающегося. Более 1 млн 300 тысяч школьников стали участниками проекта на данный момент, многие из которых уже выбрали свою профессию с помощью бесплатной программы "Билет в будущее" прямо в школах.