В Белгородской области запустят уроки безопасности для глухих и слабослышащих

В видеопособия добавят сурдоперевод

ТАСС, 13 июня. Учебные ролики о безопасности и правилах поведения при воздушной тревоге для людей с ограничением по слуху запустят в Белгородской области. В видеопособия добавят сурдоперевод, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира во "ВКонтакте" в ответ на вопрос зрительницы.

Женщина обратила внимание главы региона на то, что ролики, учитывающие особенности глухих и слабослышащих людей транслируются в неприграничных регионах, а в Белгородской области такой информации нет.

"100% - наша вина, нам нужно в этом направлении исправиться, сделаем это максимально быстро. Команду своим уже дал", - сказал Гладков.

Он отметил, что в ближайшее время в учебные пособия по безопасности населения добавят сурдоперевод.