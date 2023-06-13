13 июня, 17:54
Военная операция на Украине

В Белгородской области запустят уроки безопасности для глухих и слабослышащих

В видеопособия добавят сурдоперевод

ТАСС, 13 июня. Учебные ролики о безопасности и правилах поведения при воздушной тревоге для людей с ограничением по слуху запустят в Белгородской области. В видеопособия добавят сурдоперевод, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира во "ВКонтакте" в ответ на вопрос зрительницы.

Женщина обратила внимание главы региона на то, что ролики, учитывающие особенности глухих и слабослышащих людей транслируются в неприграничных регионах, а в Белгородской области такой информации нет.

"100% - наша вина, нам нужно в этом направлении исправиться, сделаем это максимально быстро. Команду своим уже дал", - сказал Гладков.

Он отметил, что в ближайшее время в учебные пособия по безопасности населения добавят сурдоперевод. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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