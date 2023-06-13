13 июня, 18:51

Минтруд предложил ввести новые индикаторы риска при госнадзоре в сфере соцобслуживания

Перечень хотят дополнить снижением штатного количества специалистов, признанием зданий аварийными и уменьшением числа граждан, обеспеченных путевками

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил дополнить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении госнадзора в сфере соцобслуживания такими индикаторами, как снижение штатного количества специалистов, признание зданий аварийными и уменьшение числа граждан, обеспеченных путевками. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектами предлагается дополнить действующие в настоящее время индикаторы риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания и при предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что перечень предлагается дополнить такими индикаторами - снижение штатного количества специалистов, признание зданий аварийными, низкий рейтинг по результатам независимой оценки качества условий предоставления социальных услуг, увеличение количества отказов граждан от предоставления санаторно-курортного лечения и уменьшение количества граждан, обеспеченных путевками.

Отмечается, что благодаря дополнительным индикаторам можно будет более тонко реагировать на возможные риски возникновения нарушений и оперативно их устранять.

Как напомнили в Минтруде РФ, Роструд осуществляет федеральный государственный контроль за отделениями Соцфонда России, предоставляющими гражданам путевки на санаторно-курортное лечение, а также за организациями соцобслуживания, предоставляющими социальные услуги. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация