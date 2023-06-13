В Египте мумифицируют акулу, которая напала на россиянина в Хургаде

После завершения работ мумия хищника будет выставлена в музее

КАИР, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты египетского Института морских наук и заповедников Красного моря приступили к работам по мумификации акулы, при нападении которой у побережья Хургады погиб гражданин России.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, после завершения работ мумия хищника будет выставлена в музее института.

Согласно данным канала, акула была поймана местными рыбаками и передана институту для последующего изучения. Экспертам удалось извлечь из ее желудка останки погибшего россиянина.

Как информируют источники канала, руководство провинции Красное Море в сотрудничестве с местной ассоциацией инвесторов в туристический сектор изучает возможность разработки плана, призванного не допустить повторения подобных трагедий. В частности, согласно источникам, предлагается рассмотреть возможность установки в море специальных сеток, которые не позволят акулам приближаться к берегу.