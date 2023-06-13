Путин наградил посла РФ в ФРГ орденом Александра Невского

Сергей Нечаев удостоен награды за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую работу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил чрезвычайного и полномочного посла России в ФРГ Сергея Нечаева орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, Нечаев удостоен награды за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую работу.

Президент также наградил орденом Дружбы министра революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Мьеру за большой вклад в укрепление военного и военно-технического сотрудничества между странами.

Кроме того, ордена Дружбы удостоен посол государства Катар в РФ Ахмеда бен Насера бен Джасема Аль Тани за большой вклад в укрепление российско-катарских отношений.

Глава страны также наградил медалью "За отвагу" третьего секретаря посольства РФ в Республике Ирак Артема Стрижова. Отмечается, что медаль присвоена за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.