Кабмин выделит Роспотребнадзору более 1 млрд для борьбы с инфекциями в странах Африки

Роспотребнадзору поручено определить подведомственные ему федеральные учреждения, осуществляющие указанные мероприятия

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Роспотребнадзору с 2023 по 2026 год 1,169 млрд рублей на содействие странам Африки в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и борьбу с инфекционными заболеваниями. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2023-2026 годах Роспотребнадзору на финансирование расходов, осуществляемых подведомственными Роспотребнадзору федеральными учреждениями, связанных с осуществлением мероприятий по оказанию содействия странам Африки (по согласованию с МИДом России) в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере до 1 169 810,08 тыс. рублей", - говорится в документе.

Уточняется, что в 2023 году выделят до 68,4 млн рублей, в 2024 году - до 373,3 млн рублей, в 2025 году - до 374,2 млн рублей, в 2026 году - до 353,7 млн рублей. Также Роспотребнадзору поручено определить подведомственные ему федеральные учреждения, осуществляющие указанные мероприятия.